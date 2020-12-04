Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для достижения устойчивого мира. Об этом заявил в пятницу журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования, — отметил представитель всемирной организации. — Он также призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру, стабильности и процветанию».

Антониу Гутерриш также призвал стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в нуждающиеся районы.

«Генсек подчеркивает, что ООН готова удовлетворить гуманитарные нужды во всех пострадавших от конфликта районах и в случае получения соответствующего запроса увеличить помощь Армении и Азербайджану», — отметил Дюжаррик. «Он призывает все влияющие на ситуацию стороны полноценно сотрудничать с представителями ООН, чтобы обеспечить им беспрепятственный доступ», — добавил представитель генсека (цитата по ТАСС).

Minval.az