В ночь с 9 на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остались на занятых позициях, в регионе разместились российские миротворцы. Также под контроль Азербайджана вернулись Агдамский (20 ноября), Кельбаджарский (25 ноября) и Лачинский (1 декабря) районы. О выполнении документа изданию «Вестник Кавказа» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Шаир Рамалданов.

— Азербайджан ставил перед собой цель деоккупации своей территории и восстановления территориальной целостности. Эта цель выполнена. Теперь миротворческие силы находятся на территории Азербайджана. Это понятное явление, потому что на начальном этапе могут быть провокации. Все пункты подписанного документа отвечают интересам Азербайджана. Для Азербайджана это имеет историческое значение. Многие моменты войдут в историю военного искусства, будут изучаться, будут проводиться исследования. Лачинский район был последним населенным пунктом, где был выполнен пункт, согласно которому оккупационные силы покидают азербайджанские земли, и территориальная целостность нашей страны восстанавливается.

— После того как освободили Шушу, оккупационные войска были деморализованы, наблюдалось массовое дезертирство. На следующий день было освобождено еще 70 населенных пунктов практически без боя. Именно после освобождения Шуши был подписан документ о прекращении боевых действий. Словом, 8 ноября — день освобождения Шуши — положил конец боевым действиям.

— Восьмое число – символическое. Именно 8 мая 1992 года Шуша была захвачена армянскими оккупационными силами. Они проводили там свой «день победы». Теперь все изменилось! Отныне 8 ноября Азербайджан будет праздновать День победы в освободительной войне. Думаю, что освобождение Шуши и остальных территорий окажется в центре глубоких исследований. Это уникальное историческое событие для Азербайджана. К нам уже обращаются, чтобы перенять опыт ведения боевых действий, у азербайджанской армии есть чему поучиться. Думаю, после проведенных исследований мы узнаем много подробностей о 44 днях боевых действий.

Minval.az