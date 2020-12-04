Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция имели различные подходы к урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, но, в конечном счете, смогли прийти к общему знаменателю.

Он напомнил, что в начале конфликта российская сторона была не согласна с действиями Турции, «когда в Анкаре заявили, что у этого конфликта может быть военное решение».

«Но сейчас, благодаря усилиям президента Путина, и его коллег-лидеров Азербайджана и Армении — было достигнуто соглашение», — напомнил Лавров, выступая в пятницу на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог» в видеоформате (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что и Россия и Турция находят точки соприкосновения и пути для достижения общего знаменателя, как это произошло в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Я уверен, что отношения России и Турции это пример того, как две независимые страны работают над реализацией своих целей, они ни перед кем не прогибаются, не принимают ультиматумы и не подвержены давлению извне», — сказал Лавров, подчеркнув, что членство Турции в НАТО не является препятствием для отношений двух стран.

Лавров добавил, что подходы России и Турции к ситуации в Ливии также различаются, однако влияние двух стран на стороны конфликта способствует достижению положительных результатов.

«Что касается Ливии, то да, наши с Турцией подходы различаются. Турция предпочитает акцентировать свои отношения с администрацией в Триполи», — сказал российский министр.

Minval.az