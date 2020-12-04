Авторитетная газета China Daily написала о проведенной по инициативе Азербайджана, который председательствует в Движении неприсоединения, Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19.

Газета рассказала о выступлении 3 декабря на сессии в формате видеоконференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения. Отметив значимость мнения Президента Ильхама Алиева о том, что «Движение неприсоединения подчеркивает важность соответствующего, беспрепятственного и равноправного доступа всех стран к лекарствам, вакцине и медицинскому оборудованию», China Daily пишет, что это должно быть составной частью эффективной борьбы с COVID-19.

Издание пишет: «Алиев выразил надежду на то, что будет обеспечено распределение вакцины против COVID-19 по соответствующей цене. Пандемия нанесла наибольший удар по наиболее слабым и бедным странам. Движение неприсоединения глубоко обеспокоено по поводу того, что последствия продолжающегося кризиса снизят достижения, завоеванные с большими трудностями, и помешают прогрессу в осуществлении Целей устойчивого развития».

Отметим, что на саммите Контактной группы Движения неприсоединения, посвященном борьбе с коронавирусом, 4 мая 2020 года Президент Ильхам Алиев предложил провести Специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в связи с COVID-19 на уровне глав государств и правительств. Все 120 членов Движения неприсоединения поддержали это предложение. Но Армения, в противовес международному и региональному сотрудничеству, выступила против инициативы проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией. До последней минуты официальный Ереван стремился воспрепятствовать процессу подготовки к проведению Специальной сессии. Как было подчеркнуто главой нашего государства, единственной причиной протеста против этой инициативы Армении, являющейся не субъектом, а объектом международных отношений, является то, что это было предложением азербайджанской стороны.

Minval.az