В Карабахе шла война одной регулярной армии против другой регулярной. Уровень подготовки сирийских боевиков позволяет более-менее эффективно участвовать только в партизанских действиях. Поэтому Азербайджану они были ни к чему.

Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как подчеркнул эксперт, сирийские боевики, которые будто бы первыми поднимались в атаку в качестве пушечного мяса – это выдумка армянской пропаганды.

И.Коротченко не подвергает сомнению данные Баку о потерях во второй карабахской войне. «Война закончена, и Азербайджану уже незачем скрывать подобные цифры. Это очень низкие потери, если учитывать характер войны, применявшиеся вооружения. Не только я, но и другие специалисты в военной сфере удивлены, что азербайджанской стороне удалось обойтись столь минимальными жертвами для победы», – констатировал главный редактор «Национальной обороны», слова которого приводит «Взгляд».

По его мнению, сберечь жизни своих солдат и офицеров Азербайджану удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, то, что Баку активно задействовал самые современные виды вооружений, особенно ударные беспилотники. Благодаря им, азербайджанская армия предварительно наносила массированные и высокоточные удары артиллерии и авиации по армянским оборонительным линиям, и только затем в дело вступали пехотные подразделения. Второй фактор – стратегический, это удачный выбор направления главного удара.

«Армяне ожидали, что основной удар будет нанесен в центре, в направлении города Агдам – либо сразу вдоль всей линии соприкосновения. Азербайджан нанес главный удар на юге, взломал там оборону и уже без остановок наступал дальше на север, пока не дошел до города Шуша. После падения Шуши, как известно, стороны при посредничестве России договорились об окончании боев», – пояснил И.Коротченко.

Minval.az