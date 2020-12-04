Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) обратился в находящуюся в Амстердаме международную организацию «Greenpeace International» в связи с совершением армянами экологических преступлений на освобожденных от оккупации наших территориях.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении, направленном в организацию за подписью председателя КАЕ Сахиля Гасымова, отмечено, что в конце прошлого века Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и 7 окружающих его районов Азербайджана и в результате войны, начавшейся 27 сентября, Азербайджан освободил свои земли, а заявление, принятое 10 ноября 2020 года, поставило точку в конфликте.

В обращении говорится также, что в годы незаконной оккупации армяне проводили тактику уничтожения, а когда оставляли наши территории сожгли дома, сады и леса, уничтожили скот, который не смогли увезти с собой.

«Вооруженные силы Армении, используя запрещенные фосфорные бомбы, совершили лесные пожары, нанесли непоправимый ущерб природе, совершив преступление не только против человечности, но и против природы. Кроме того, они варварски разграбили и уничтожили памятники, древние церкви, мечети, музеи и кладбища, использовали мечети как свинарники».

Отмечено, что в отличие от армян, азербайджанская армия не разрушила ни одной церкви на освобожденных от оккупации землях.

Наши соотечественники назвали вандализм, совершенный армянами против нашего культурного наследия экологическим преступлением, противоречащим всем международным конвенциям, призвали «Greenpeace International» оказать содействие в восстановлении окружающей среды и обеспечении безопасности в Азербайджане.

Minval.az