Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась в Instagram публикацией о шехидах Отечественной войны.

В публикации говорится:

«Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы чтим память шехидов, павших в сражениях Отечественной войны.

Славные сыны азербайджанского народа отдали свои жизни во имя Победы, ради будущего Азербайджана.

Каждый из них – настоящий герой, пример доблести и бесстрашия, достойный подражания.

Сегодня я скорблю вместе с семьями наших шехидов и склоняю голову перед родителями, воспитавшими сыновей, готовых отдать жизнь во имя Родины. Кровь наших шехидов не была пролита напрасно – мы восстановили историческую справедливость, одержали священную Победу. Победу, которая навеки вписана в нашу историю!

Долг каждого из нас – помнить, какой ценой досталась эта Победа! Мы никогда не забудем шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует скорейшее исцеление раненым. Сил и терпения их семьям и близким. Пусть Всевышний бережет Азербайджан и азербайджанский народ!».

Minval.az