«Отдавшие жизни за Аллаха, Родину шехиды достойны почетного положения рядом с Аллахом», сказал сегодня в мечети Гейдара в ходе поминальной церемонии, посвященной шехидам Отечественной войны, сказал председатель УМК, шейхульислам Аллахукшюр Пашазаде.

Председатель УМК отметил, что наш народ возносит молитвы за своего лидера – президента Ильхама Алиева: «У нас были шехиды как в Первой Отечественной, так и во Второй войне, да упокоит Аллах их души. Сегодня мы вместе, и сунниты, и шииты молимся за души наших шехидов».

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