Министерство труда и социальной защиты населения взяло на себя строительство частного жилого дома при поддержке социального партнера для семьи шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде, которая сейчас живет на съемной квартире.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и коммуникаций Министерства Фазиль Талыбов, передает АПА.

Он отметил, что сотрудники министерства встретились с семьей и ознакомились с условиями их проживания: «Отец шехида умер, когда он был еще несовершеннолетним, и в настоящее время семья состоит из семи человек (мать шехида Раде Гурбанова, дедушка и бабушка — пенсионеры, братья Юсиф и Мухаммед со своими семьями). Три года назад дом, в котором жила семья, сгорел, с тех пор они живут на съемной квартире в селе Газыгурдалы Бардинского района.

Министерство при поддержке социального партнера обязалось построить частный дом для семьи шехида на месте их сгоревшего дома.

Учитывая малообеспеченность семьи сестры Худаяра, им будет оказана поддержка в обращении за адресной социальной помощью.

Один из братьев шехида работает. А другой его брат — Юсиф уже вовлечен в программу самозанятости. Сегодня в рамках программы ему будут переданы необходимые материалы для создания животноводческого хозяйства».

Minval.az