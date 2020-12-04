В Баку в Синагоге европейских евреев прошла церемония поминовения наших шехидов, павших в Отечественной войне.
На церемонии были прочитаны молитвы, выражены пожелания исцеления раненым, сообщает АПА.
В Баку в Синагоге европейских евреев прошла церемония поминовения наших шехидов, павших в Отечественной войне.
На церемонии были прочитаны молитвы, выражены пожелания исцеления раненым, сообщает АПА.
Дата: 2020/12/04 12:28
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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