Пусть родина смотрит на вас с гордостью. Не бойтесь славной смерти.

Умереть за родину — значит жить вечно…

Фидель Кастро

Сегодня Азербайджан чтит память своих сынов, не вернувшихся с Отечественной войны, длившейся 44 дня. И потому радость победы всегда смешана с чувством горечи потерь, а слезы счастья смешиваются со слезами печали.

2783 шехида ушли в Вечность, унося в нее флаг Азербайджана, многие из них ушли по дороге, проложенной отцами и дедами в те далекие и печальные 90-е, когда мы так и не смогли отстоять Карабах.

Почти 30 лет боль потери терзала наши сердца, но неспроста говорят о том, что если любовь к Родине хранится в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков. Азербайджанские воины блестяще доказали правдивость этой истины – 2783 из ушедших на фронт сошли в землю, но не отступились от нее. Тысячи покалеченных войной молодых солдат и офицеров сегодня лечатся в госпиталях, чтобы вернуться впоследствии в мирную жизнь, которую они отстояли ценою крови, доблести и чести.

Когда-нибудь все наладится, освобожденные районы Азербайджана очистят от последствий войны, в них снова закипит жизнь, будут играть свадьбы, будут рождаться дети, которые со временем пойдут в школы, названные именами героев, отстоявших право на свободу и независимость Азербайджана, вернувших стране территориальную целостность. Именами шехидов будут названы улицы, они золотыми буквами будут вписаны в новейшую историю Азербайджана, отсчет которой начался 27 сентября 2020-го года.

2783 в землю сошли, но с нее не ушли! Мы, граждане Азербайджана, никогда не забудем Вас. Для нас Вы всегда будете живыми, молодыми и сильными! Низкий поклон Вашему светлому подвигу во имя Родины.

Редакция Minval.az

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