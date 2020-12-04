Соблюдение активными пациентами с COVID-19 правил обязательной самоизоляции в домашних условиях контролируется органами внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 3 декабря на территории страны в общественных местах был задержан и возвращен домой 21 активный больной коронавирусом. Они нарушили требования противоэпидемического, санитарно-гигиенического, карантинного режимов.

В отношении 17 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемеиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) УК АР, ведется расследование.

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