Сегодня состоялся 7-й Международный энергетический форум – газовый форум министров Международного газового союза, посвященный теме «В направлении восстановления экономического роста и общего благосостояния: возможности природного газа для устойчивого мира».

Как говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана, в мероприятии также принял участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

На форуме, организованном правительством Малайзии в виртуальном формате, состоялся обмен мнениями о роли природного газа на развивающихся рынках, новых перспективах на рынках природного газа, энергетической политике и бизнес-стратегиях, которые будут служить устойчивому будущему и поддерживать динамичное развитие мировых газовых рынков.

Выступая на круглом столе министров на тему «Возможности на расширяющихся газовых рынках: перспективы производителей и потребителей в условиях новых реалий», организованном в рамках форума, министр энергетики подробно рассказал о проекте Южного газового коридора и отметил, что с конца текущего года начнется транспортировка природного газа в Европу.

В своем выступлении он также отметил, что по прогнозам, в этом году в Азербайджане будет добыто 38 млрд. кубометров газа, в 2023 году — около 50 млрд.кубометров газа, с месторождения «Шахдениз», являющегося основным источником Южного газового коридора, в этом году будет добыто 18,7 млрд. кубометров газа, в 2023 году — 25,3 млрд. кубометров газа. Было отмечено, что на сегодняшний день с месторождения «Шахдениз» добыто около 133 млрд. кубометров газа, экспортировано – более 88,6 млрд. кубометров газа.

В форуме приняли участие около 100 высокопоставленных представителей правительств стран мира, в том числе министры, лидеры отрасли, руководители международных организаций и эксперты.

Minval.az