Легенда фигурного катания, трехкратная олимпийская чемпионка, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Ирина Роднина поддержала Азербайджан в его стремлении сохранить культурное и историческое наследие на освобожденных территория. И рассказала, почему не сомневается в мультикультурализме страны.

«Вопрос сохранения и использования объектов культурного наследия важен для каждой страны. И совсем недавно участники 51-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ приняли модель закона, конвенцию о сохранении объектов культурного наследия государств — участников Содружества. В конвенции прописаны основные механизмы сотрудничества стран СНГ в сфере сохранения культурного наследия. Азербайджан тоже этот документ подписал, и он берет на себя такие обязательства — сохранение исторического и культурного наследия. С юридической стороны все согласовано с Азербайджаном.

Если говорить о стороне культурного воспитания, национального менталитета и человеческой ответственности, то Азербайджан всегда бережно относился к культуре других наций и народов. Я могу сказать, что и сейчас, и в наше молодое время Баку был одним из самых многонациональных городов. Мы жили все дружно, Азербайджан всегда был гостеприимен ко всем. Я знаю в Баку один из лучших университетов, где преподают на русском языке, и мы не раз его посещали. Так, как относятся к историческим памятникам в Азербайджане, как дорожат культурным наследием всех народов, не дает нам право сомневаться в его мультикультурализме. Поэтому все сомнения по поводу сохранности культурных объектов в Карабахе, мне кажется это надуманные моменты. Очень печально, что все это все время, таким образом, продолжают подогревать и разогревать отношения между двумя народами.

Я очень надеюсь, что со временем азербайджанцы и армяне смогут наладить мирное соседство. Но мы знаем, что конфликт длился 30 лет, поэтому это будет длительный процесс. Нельзя рассчитывать, что будет быстрое сближение и восстановление доверия. Должно пройти время. И если мы со стороны не будем подогревать эти взаимоотношения, то это ускорит процесс сближения двух народов», — приводит «Москва-Баку» слова Ирины Родниной.

Minval.az