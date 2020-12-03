Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева держит в центре внимания состояние и права Афгана Садыгова, содержащегося в Бакинском СИЗО Пенитенциарной службы Министерства юстиции. Об этом говорится в сообщении аппарата омбудсмена.

Сообщается, что по поручению омбудсмена Афган Садыгов, о котором были распространена информация об отказе от приема пищи, дважды был принят в конфиденциальном порядке членами Национальной превентивной группы (НПА). На встречах он отметил, что предпринял этот шаг из-за недовольства уголовным делом и решением суда в отношении него.

Во время встречи, в которой также принял участие врач, руководству СИЗО и медико-санитарной части этого предприятия были даны соответствующие рекомендации по возобновлению приема пищи для предотвращения серьезных проблем со здоровьем. Разъяснены права Афгана Садыгова и полномочия Омбудсмена.

Следует отметить, что ежедневно в контакте с руководством СИЗО и медико-санитарной частью этого учреждения осуществляется контроль за состоянием здоровья данного лица, об этом информируются члены его семьи.

Адвокат Афгана Садыгова Зибейда Садыгова также обратилась в Бакинский апелляционный суд на основе заявления, адресованного омбудсмену.

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