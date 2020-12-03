В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего замминистра культуры Рафига Байрамова и бывшего начальника находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закира Султанова.

На процессе под председательством судьи Медины Багировой представление следственного органа было удовлетворено, сообщает АПА.

Суд продлил срок ареста Р.Байрамова и З.Султанова на 3 месяца.

Отметим, что в ходе проведенного расследования было установлено, что заместитель министра культуры Байрамов Рафиг Ясин оглу и начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, путем злоупотребления служебными полномочиями совершили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, а также правам граждан.

В ходе обыска, проведенного Службой государственной безопасности в служебных кабинетах и домах Р.Байрамова и З.Султанова на основании решения суда от 8 мая 2020 года, были обнаружены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различной валюте, другие важные для дела документы и материальные доказательства.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в систематическом присвоении З.Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение работ по реставрации, реконструкции и охране являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа памятников истории и культуры.

В рамках продолжающегося уголовного дела расследуется информация о превышении должностных полномочий — выдаче за материальное вознаграждение разрешения на проведение работ по реконструкции в зданиях, отличающихся особым архитектурным стилем, и считающихся культурным наследием.

Также расследованием было установлено, что Р.Байрамов лично и посредством руководителей региональных управлений министерства ежемесячно присваивал начисления за дополнительные учебные часы, оформленные на имена учителей музыкальных школ, а также другие полученные незаконным путем средства.

Стало известно, что Р.Байрамов присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, школ изобразительного искусства, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры на территории республики. Они передавались ему через руководителей региональных управлений Министерства культуры.

В рамках уголовного дела, которое расследуется в СГБ, Р.Байрамов был привлечен к ответственности по соответствующим статьям УК в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения и служебного подлога, а З.Султанов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по фактам злоупотребления должностными полномочиями и присвоения.

Ранее решением Сабаильского районного суда в отношении Р.Байрамова и З.Султанова была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

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