Обнародована последняя статистика инфицирования COVID-19 по Азербайджану. Согласно данным интернет-сайта koronavirus.info, самый высокий показатель инфицирования зафиксирован в Баку — 52,5%.

Показатель инфицирования составляет в центральных районах — 13,1%, в Абшероне — 12,5%, в Гянджа-Газахе — 7,9%, в Губа-Хачмазе — 3,4%, в Лянкяране — 3,.3%, в Шеки-Загатале — 3,2%, в Горном Ширване — 2,5%, в Верхнем Карабахе — 1,.3%.

В Нахчыване показатель инфицирования составляет 0,03%, среди приехавших в страну из-за границы — 0,4%.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе — 15,0%, в Хатаинском районе этот показатель составляет 12,.8%, в Ясамальском районе — 12,3%, в Сабунчинском районе — 10,6%, в Насиминском районе — 8,3%, в Наримановском районе — 8,2%, в Сураханском районе — 8,.2%, в Низаминском районе — 7,0%, в Гарадагском районе — 5,7%, в Хазарском районе — 6,5%, в Сабаильском районе — 4,9%, в Пираллахинском районе — 0,4%.

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