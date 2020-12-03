Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность России и Турции за вклад в реализацию пунктов трехстороннего соглашения по Карабаху, сообщает Интерфакс.

«Я хотел бы поблагодарить Россию и Турцию за их вклад в реализацию этого заявления. Эти соседние государства играют важную роль в качестве гарантов соглашения, которое обеспечит долгожданный мир и стабильность в регионе Южного Кавказа», — сказал Байрамов, выступая на 27-ом заседании Совета министров ОБСЕ.

Байрамов отметил, что трехстороннее заявление, подписанное между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, заложило основу для прекращения почти 30-летнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Мне приятно обратить внимание Совета министров на то, что выполнение этого документа обеспечило прекращение всех военных операций и возвращение Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В заявлении от 10 ноября содержится важное положение о возвращении ВПЛ и беженцев в свои дома под контролем ООН. В то же время, соглашение предусматривает устранение барьеров для всех экономических и транспортных связей в регионе, обеспечивая безопасное перемещение людей, транспортных средств и грузов между Арменией и Азербайджаном в обоих направлениях, включая основную территорию Азербайджана и его Нахчыванскую Автономную Республику», — заявил министр.

Глава МИД Азербайджана добавил, что согласно трехстороннему заявлению, для наблюдения за выполнением договоренностей между Арменией и Азербайджаном будет создан Совместный мониторинговый центр России и Турции.

По его словам, официальный Баку обеспечит и создаст все условия для армян Нагорно-карабахского региона страны наравне со всеми остальными гражданами Азербайджана. «Азербайджанская сторона полна решимости реинтегрировать граждан армянской национальности, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в политическое, социальное и экономическое пространство страны, обеспечивая права и свободы всех граждан Азербайджана, независимо от этнической или религиозной принадлежности, на равной основе и без дискриминации. В этом отношении Конституция Азербайджана обеспечивает прочную правовую основу», — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что мирное сосуществование азербайджанцев и армян в зоне конфликта, основанное на уважении безопасности, этнической и религиозной принадлежности друг друга, должно и будет обеспечиваться в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Мы выходим на новый постконфликтный этап, этап восстановления и мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества. Мы призываем наших коллег и партнеров оценить и воспользоваться новыми перспективными реалиями», — добавил глава МИД Азербайджана.

Minval.az