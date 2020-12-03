Второй российский военный госпиталь откроется в Нагорном Карабахе в городе Агдере в рамках проводимой миротворческой операции, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям», — сказал он.

Генерал также отметил, что при координации миротворческих сил России и Международного комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен телами погибших.

Кроме того, продолжается очистка Нагорного Карабаха от неразорвавшихся мин. За сутки очищено более 6 гектаров территории, 2 километров дорог, обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов. Также при содействии российских миротворцев за сутки было восстановлено более 2 000 метров линий электропередачи, семь опор ЛЭП, 1 600 метров газопровода, 1 200 метров линий связи, одна трансформаторная подстанция, пишет ТАСС.

Minval.az