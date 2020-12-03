ОАО «Азеришыг» подписало меморандум о намерениях с германской компанией EKM Global Consulting GmbH.

Планируется строительство новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110/35 и 0,4 кВ с использованием самых современных технологий, электронных систем релейной защиты и автоматики, системы телемеханики 35 и 0,4 кВ. Подготовлены проекты проведения ЛЭП на основе современных СИП-кабелей, которые будут реализованы поэтапно. На первом этапе работ по обеспечению электроэнергией всей территории Карабаха, ОАО «Азеришыг» подписал меморандум о намерениях с немецкой компанией EKM Global Consulting GmbH, занимающейся лазерным сканированием и 3D моделированием, зданий и сооружений, памятников архитектуры, хозяйственных и промышленных объектов, и топографической съемкой в разных масштабах.

Глава компании EKM Global Consulting GMbH Эльшан Мусаев подчеркнул, что на сегодняшний день технологии 3D лазерного сканирования является одним из самых современных и производительных методов измерений.

«Эти технологии используются во множестве сфер во всем мире. 3D лазерное сканирование и моделирование сооружений, историко-архитектурных памятников и топографических планов отражает фактическое состояние объектов благодаря высокой степени точности и детализации. Наземная топографическая съемка территории дает специалистам возможность измерять геометрические величины даже на труднодоступных участках, находясь при этом за компьютерами в собственных офисах», — отметил Э.Мусаев.

По его словам, этот вид сканирования отличается высокой точностью, а созданная трехмерная модель исследуемого объекта или пространства, фактически его виртуальная копия, идеально подходит для проектирования инженерных коммуникаций, разработки мастер-планов, выполнения строительных реставрационных работ и реконструкции даже на опасных участках, и техногенных объектах.

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