Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике.

Согласно распоряжению, 8 ноября учрежден в Азербайджане Днем Победы.

«В конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века Армения открыто выступила с территориальными притязаниями на исторические земли Азербайджана и развязала военную агрессию против нашей страны. Воспользовавшись господствовавшим в тот период в Азербайджане хаосом, Армения оккупировала 20% наших земель, в результате проведенной Арменией этнической чистки более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов.

Продолжавшийся около 30 лет переговорный процесс по устранению последствий военной агрессии против Азербайджана и выполнению резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 оказался безрезультатным из-за деструктивной позиции Армении.

А провокационные заявления, с которыми военно-политическое руководство Армении последовательно выступало с 2019 года, и предпринятые им действия целенаправленно и полностью нарушили переговорный процесс. Тем самым Армения еще раз продемонстрировала, что ее настоящая цель заключается в укреплении существующего статус-кво и аннексии территорий Азербайджана.

Принятые Арменией стратегия национальной безопасности и военная доктрина, носившие агрессивный и наступательный характер, расширение политики незаконного заселения на оккупированных территориях, призыв к «новой войне за новые территории», решение о создании «добровольческих отрядов», состоящих из гражданских лиц, совершение 12 июля 2020 года провокации в товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, а также эскалация напряженности на линии соприкосновения войск в целом, концентрация войск на территориях, прилегающих к линии фронта, накопление большого количества оружия и боеприпасов свидетельствовали о подготовке Армении к широкомасштабному наступлению.

Азербайджан неоднократно заявлял, что незаконное присутствие армянских войск на оккупированных территориях является главной угрозой миру и безопасности в регионе и в любой момент может привести к обострению ситуации.

В ответ на провокацию и очередную военную агрессию Армении азербайджанский народ начал Отечественную войну для освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения требований известных резолюций Совета Безопасности ООН, возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам и восстановления справедливости. Весь азербайджанский народ мобилизовался и проявил солидарность во имя этой священной идеи.

В результате продолжавшихся 44 дня военных операций победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации в целом более 300 населенных пунктов, включая города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, занимающую особое место в истории, культуре и душе азербайджанского народа, считающуюся венцом Карабаха Шушу, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз Зангиланского района, поселок Гадрут и многие села Ходжавендского района, село Суговушан Тертерского района, несколько сел Ходжалинского и Лачинского районов, а также важные стратегические высоты в Агдеринском, Муровдагском и Зангиланском направлениях.

Доблестные азербайджанские солдаты и офицеры, продвигаясь шаг за шагом, преодолели инженерно-укрепительные системы, построенные Арменией на протяжении многих лет, наши земли были освобождены ценой жизни и крови отважных солдат и офицеров, шехидов.

Победы, одержанные Азербайджаном в военной сфере, в особенности, освобождение Шуши от вражеской оккупации, сыграли решающую роль в судьбе войны, привели к признанию Арменией своего поражения и капитуляции, вынудили Армению вернуть Азербайджану Кяльбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Решительность и воля, экономическая мощь азербайджанского народа, строительство современной армии, единство народа и власти явились важными факторами, обеспечившими победу нашей страны. Азербайджанский народ, воодушевленный богатой историей государственности и военной историей наших предков, написав еще одну славную героическую летопись, доказал всему миру, что является народом-победителем, и одержал историческую победу над врагом.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях увековечивания этой неоценимой победы, превратившейся в торжество могущества нашего народа и нашей национальной гордости, представляющей исключительное значение с точки зрения авторитета и дальнейшего развития нашего государства, постановляю:

1. Ежегодно торжественно отмечать 8 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы. 2. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», — говорится в документе.

Minval.az