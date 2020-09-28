В связи с объявлением военной ситуации на территории Азербайджана общественный транспорт будет работать с 06:00 до 20:00, сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

“Цель в том, чтобы водители общественного транспорта могли добраться до своих домов после того, как они вернут транспортные средства в гаражи”, — отмечается в заявлении.

В связи с оккупацией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджанской Республики вооруженными силами Армении, совершением вооруженных нападений и регулярных военных провокаций против Азербайджанской Республики на всей территории Азербайджанской Республики объявлено военное положение. В период военного положения в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабаденском, Бейляганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 действует комендантский час.

Minval.az