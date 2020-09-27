Главы МИД Литвы и Латвии Линас Линкявичюс и Эдгарс Ринкевичс выразили обеспокоенность в связи с агрессий Армении против Азербайджана.

«Очень внимательно следим за тревожными событиями между Арменией и Азербайджаном. Я настоятельно призываю к деэскалации. Мирное решение — единственно возможное решение», — написал Линкявичюс в Twitter.

«Очень тревожные события вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, я призываю Армению и Азербайджан к деэскалации и урегулированию текущей ситуации путем политического диалога», — отметил Ринкевичс в Twitter.

Minval.az