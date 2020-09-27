С сегодняшнего дня на территории Азербайджана объявлено военное положение.

Соответствующий указ 27 сентября подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Учитывая, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Республики Армения, вновь грубо нарушив нормы международного права, подвергли обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджанской Республики с нескольких направлений с использованием различных видов оружия, в том числе тяжелой артиллерии, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения, то, что с целью предотвращения этих атак Азербайджанская армия начала контрнаступательные операции, руководствуясь пунктом 29 статьи 109 и статей 111 Конституции Азербайджанской Республики, в связи с оккупацией Нагорно-Карабахского региона и прилегающих территорий Азербайджанской Республики вооруженными силами Республики Армения, совершением вооруженных нападений и регулярных военных провокаций против Азербайджанской Республики, с 00:00 28 сентября на всей территории Азербайджанской Республики объявляется военное положение.

Согласно указу, в целях обеспечения военного положения будут осуществляться меры, предусмотренные законом Азербайджанской Республики «О военном положении».

Minval.az