Политолог Али Гаджизаде сделал выводы из хода сегодняшнего военного противостояния Азербайджана и Армении. «Минвал» приводит его мысли без сокращений.

Как мы уже знаем, сегодня утром, вооруженные силы Азербайджана, начали контроперацию, в ответ на очередную, широкомасштабную армянскую провокацию на линии соприкосновения.

И так, что мы имеем по итогам этого дня.

1. Окончательно разрушен миф о неприступности армянской системы обороны. «Система обороны», которую армяне выстраивали почти 25 лет, была взломана за считанные часы. Хотя отчасти, миф о том, что армянская система обороны, чуть ли не превосходит линии «Мажино» и «Маннергейма» вместе взятых, был поставлен под сомнение еще в апреле 2016 года.

2. Также окончательно похоронен миф, о «самой сильной армии региона» потеря в течении нескольких часов, казалось бы, неприступных высокогорных позиций, окончательно показала, что из себя на самом деле представляет армянская армия.

3. Нежелание воевать части армянских солдат, показало, что все больше армян осознает факт того, что это не их земля, и их послали сюда умирать за чужие интересы.

4. Истеричное поведение премьер-министра Армении, Никола Пашиняна еще раз доказывает тот факт, что он не смог стать, политическим игроком и государственником. Это безусловно играет в пользу Азербайджана.

5. Окружение Агдеринского гарнизона, и ультиматум, выдвинутый армянскому командованию, наглядно показал армянской армии, что их ждет в том случае, если они не покинут пределы Азербайджана.

6. Армянскому обществу и руководству, был дан четкий сигнал, касательно того, что предел терпения Азербайджана пройден, и наглядно было продемонстрировано, что бывает, когда терпение Азербайджана иссякает.

Minval.az