Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения», — цитирует РИА Новости комментарий.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам», — подчеркнул Дюжаррик.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш свяжется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с последней эскалацией в зоне Нагорного Карабаха.

«Он (Гутерреш) проведет разговоры с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении», — заявил Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь заявляет о своей полной поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и настоятельно призывает стороны работать в тесном контакте с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий.

Minval.az