«Как известно, сегодня президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами было объявлено военное положение на всей территории страны. Хочу особо подчеркнуть, что введение военного положения в стране вовсе не означает объявление мобилизации».

Об этом на состоявшемся сегодня брифинге заявил начальник отдела Аппарата Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Аждар Бабазаде.

А.Бабазаде сказал, что в соответствии с действующим законодательством мобилизация — комплекс мер по переходу экономики Азербайджанской Республики, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций на режим работы военного времени, переходу Вооруженных сил Азербайджанской Республики и специальных формирований к организационно-штатной структуре, определенной на период войны:

«Сегодня на территории страны объявлена не мобилизация, а военное положение. В случае объявления мобилизации об этом будет объявлено через средства массовой информации и социальные сети. Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выражает благодарность за высокий патриотизм, проявляемый гражданами по защите Отечества. В случае необходимости военнослужащие запаса будут призваны в местные структурные подразделения Службы и привлечены к мерам по обеспечению обороны страны и безопасности государства, в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Minval.az