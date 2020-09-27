Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал вредным обсуждение идеи об изменении статуса Нагорного Карабаха.

«Изменение статус-кво Нагорного Карабаха, то есть признание, либо непризнание, сейчас будет крайне вредным», — цитирует «Интерфакс» Калашникова.

Он подчеркнул, что найти выход из сложившейся ситуации могут только три человека: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.

На эту тему высказался и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Делать заявления о возможности признания Нагорного Карабаха во время конфликта опрометчиво», — приводит его слова РИА Новости.

Водолацкий отметил, что для того, чтобы Армения признала Карабах, Ереван и Баку при посредничестве РФ должны сесть за стол переговоров и урегулировать все вопросы по территориальному спору, чтобы даже при условии признания республики ни у кого больше не было возможности провоцировать вооруженные конфликты.

«Естественно, то, что сегодня там происходит, что начинается уже такая конфликтная ситуация, которая может перерасти в более сильный вооруженный конфликт, это уже плохо. На фоне вот этого конфликта делать такие заявления, на мой взгляд, наверное, опрометчиво. Нужно сначала определить стратегию Нагорного Карабаха, его признания, но именно мирным путем для того, чтобы у той или иной стороны не было больше никаких желаний или возможностей манипулировать теми или иными участками территории», — сказал Водолацкий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.

Minval.az