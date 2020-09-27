Артиллерийскому обстрелу армии Азербайджана подверглись более 50 населенных пунктов, на данный момент ранены больше 30 человек, но эта цифра будет расти, заявил руководитель аппарата омбудсмена оккупированного Карабаха Артак Бегларян.

В число этих населенных пунктов входят все города, сказал он.

По его словам, повреждены сотни дорог, а также газопроводы, водопроводы.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование Азербайджанской Армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту.

Ранее Азербайджан призывал гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов

«Мы официально сообщаем, что Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций. Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов».

Minval.az