Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта, заявил в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира», — отметил он.

Кроме того, Легойда обратил внимание на посредническую роль Русской православной церкви в конфликте, подчеркнув, что РПЦ всегда оказывала содействие поддержанию диалога между религиозными общинами Азербайджана и Армении и готова и в дальнейшем выполнять эту миссию.

Minval.az