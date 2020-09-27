«Если противостояние между Азербайджаном и Арменией не завершится через несколько дней и перерастет в полномасштабную войну, это означает, что в конфликт будет вовлечен весь регион, в том числе и Грузия».

Об этом заявил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.

По словам эксперта, регион столкнулся с катастрофой, как в гуманитарном, так и в экономическом плане: «Я бы оценил нынешнюю ситуацию как очень сложную. Считаю, что переход к стадии обострения и войны происходит по инициативе крупных игроков» (цитата по Palitranews).

Minval.az