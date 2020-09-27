Военное командование Азербайджана предложило командованию Вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении сложить оружие, сдаться и не оказывать сопротивления, чтобы избежать уничтожения расположенного в Агдере гарнизона Вооруженных сил Армении.

Командование азербайджанской армии также гарантирует, что обращение с военнопленными и гражданскими лицами будет осуществляться в соответствии с Женевской конвенцией.

Военное командование также предупредило, что каждый вооруженный человек при попытке сопротивления будет уничтожен.

Minval.az