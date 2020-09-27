Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность происходящим вокруг Нагорного Карабаха и призвало Азербайджан и Армению решать этот конфликт мирным дипломатическим путем. Об этом польское внешнеполитическое ведомство заявило в воскресенье в Twitter.

«МИД Польши глубоко обеспокоен информацией о военных столкновениях в регионе Нагорного Карабаха. Призываем прекратить бои, к деэскалации и возобновлению мирных переговоров, особенно в рамках Минской группы ОБСЕ», — указано в заявлении.

По мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, «единственный разумный путь Армении и Азербайджана — это прекращение огня, деэскалация и переговоры».

Minval.az