Казахстан выражает глубокую обеспокоенность эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, произошедшей 27 сентября 2020 года.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Казахстана.

МИД Казахстана призывает к принятию всех мер для стабилизации ситуации, отказаться от использования силовых средств и приступить к переговорам.

«Готовы содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на площадках международных организаций. Как действующий председатель СВМДА предлагаем использовать имеющийся пакет мер доверия Совещания», — говорится в заявлении МИД.

Minval.az