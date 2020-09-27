Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия, кризис должен быть решен мирным путем переговоров. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

«Призываю обе стороны конфликта незамедлительно остановить все боевые действия. В особенности, обстрелы деревень и городов», — сказал Маас.

По его словам, данный конфликт можно решить только при посредничестве Минской группы ОБСЕ: «Армения и Азербайджан должны немедленно отказаться от силовых методов в пользу обстоятельных переговоров».

Minval.az