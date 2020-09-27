Карабахские армяне с радостью восприняли новость об освобождении азербайджанских сел от оккупации, давно ждут решения нагорно-карабахского конфликта для того, чтобы жить в мире и согласии с азербайджанцами в Карабахе, заявил сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян Артур Агаджанов.

«Узнав, что азербайджанской армия освободила часть оккупированных территорий и стратегически важных населенных пунктов, я не смог сдержать слезы. Мы, карабахские армяне, давно ждем конечного решения конфликта, чтобы вновь жить в мире и согласии с азербайджанским народом в Карабахе», — сказал Агаджанов, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, сепаратистский режим должен осознать, что не все карабахские армяне поддерживают агрессию против Азербайджана.

«Многие карабахцы хотят решения вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана, и я призываю их не поддаваться панике. Поэтому призываю карабахское население с пониманием отнестись к обращению азербайджанской армии, которая в отличие от армянских ВС не воюет с мирным гражданским населением», — отметил Агаджанов, комментируя обращение азербайджанской армии к армянскому населению Нагорного Карабаха.

Напомним, что азербайджанской армия распространила обращение, в котором отмечается, что в период осуществляемой на оккупированных азербайджанских землях войсковой операции не будет нанесено урона гражданскому населению, которое может быть спокойным.

«Азербайджанская армия не воюет с мирным населением, ее целью является изгнание оккупационных войск и восстановление мира на земле Карабаха» — добавил Агаджанов.

Minval.az