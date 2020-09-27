В результате успешной контрнаступательной операции войск и подразделений Азербайджанской Армии был освобождён ряд оккупированных сел, важные высоты и выгодные территории, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно текущей информации, в результате военной операции, проводимой на Физули-Джебраильском направлении, были освобождены села Гараханбейли, Гервенд, кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы, Беюк Марджанлы и Нузгяр Физулинского района, долгие годы находившиеся под вражеской оккупацией.

Вражеские посты, расположенные в направлении Агдеринского района и на высотах Муровдагского хребта, были разгромлены, ряд господствующих высот взяты под контроль.

Боевые действия продолжаются.

Minval.az