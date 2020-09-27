Как сообщалось ранее, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование Азербайджанской Армии приняло решение о начале контрнаступательной операции по всему фронту.

«Мы официально сообщаем, что Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций.

Армянская армия намеренно размещает свои огневые точки внутри и вблизи населенных пунктов.

Азербайджанская Армия призывает гражданское население на оккупированных территориях держаться подальше от военных объектов», — говорится в сообщении Минобороны.

Minval.az