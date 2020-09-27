В направлении Тертера был сбит один боевой вертолет ВВС Азербайджана, экипаж выжил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В направлении Тертера был сбит один боевой вертолет ВВС Азербайджана, экипаж выжил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Дата: 2020/09/27 9:33
Раздел: Азербайджан, Важно
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