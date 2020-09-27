На различных направлениях фронта были уничтожены 12 зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений военно-воздушной обороны Армении. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
На различных направлениях фронта были уничтожены 12 зенитно-ракетных комплексов «ОСА» подразделений военно-воздушной обороны Армении. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Дата: 2020/09/27 9:32
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
Просмотров:
56
Как сообщалось ранее, в целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения командование
Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет по стране ограничен.
В направлении Тертера был сбит один боевой вертолет ВВС Азербайджана, экипаж выжил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Minval.az ведет хронику военных действий
Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается
Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, заявил Хикмет Гаджиев
Расследование любого преступления, в том числе и убийства — процесс долгий, кропотливый и «многогранный».
По поручению президента Ильхама Алиева представители соответствующих структур во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым побывали в
В ходе дополнительных усиленных дезинфекционных работ специальными химическими веществами на основных улицах и проспектах столицы соответствующие структуры