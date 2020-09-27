Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Об этом сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан неоднократно информировал мировую общественность о том, что Армения готовится к новому акту агрессии и войне против Азербайджана. Вся вина за текущую ситуацию и последующие процессы лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в заявлении Гаджиева.

«В настоящее время армянские военные продолжают интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов», — подчеркнул он.

По его словам, Баку расценивает данные действия Армении как очередной акт военной агрессии против Азербайджана.

Minval.az