Расследование любого преступления, в том числе и убийства — процесс долгий, кропотливый и «многогранный». Особенно если речь идет о «заказном» преступлении, совершенном разветвленной сетью. И вот тут, предупреждают знающие люди, кроме всего прочего, еще и очень важно отследить «предысторию» оружия, которым воспользовался преступник. Потому что арестованный даже на месте преступления бандит может лгать и «переводить стрелки», истинные заказчики убийства — громче всех причитать на похоронах жертвы, а вот пистолет — это «вещдок» и материальный носитель информации. Он не соврет.

Точно так же тягчайшим международным преступлением являются агрессия, оккупация чужой территории и «этнические чистки» — то, что устроила на оккупированных азербайджанских землях Армения. И здесь тоже есть свои «вещдоки» и материальные «носители информации» — оружейные «подарки».

Выступая на ооновских дебатах, президент Азербайджана Ильхам Алиев, в числе прочего, напомнил: «Мы серьезно обеспокоены нарастающими поставками оружия Армении, особенно после военной провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района Азербайджана. Горячая фаза столкновений на государственной границе завершилась 16 июля. Со следующего дня – с 17 июля до сентября мы были свидетелями поставок военными грузовыми самолетами в Армению более тысячи тонн военного оборудования. Если учесть, что Армения является одной из самых бедных стран мира и не обладает возможностью тратить миллиарды долларов на оружие, то можно прийти к выводу, что оружие ей передается бесплатно». После чего высказал свою оценку: «Поставки оружия стране-оккупанту, которая провела этнические чистки, серьезно подрывают мирные переговоры и поощряют государство-оккупанта на новые военные провокации».

Вряд ли имеет смысл напоминать: уже в начале августа Minval.az подробно рассказывал о том, как российские военно-транспортные самолеты с грузом оружия взлетают из военных аэропортов в Минеральных Водах и Моздоке, затем, старательно огибая территории Азербайджана и Грузии, летят через воздушное пространство Казахстана и Туркменистана, затем — Ирана, оттуда залетают в Армению и тем же путем возвращаются обратно. В прессе приводились подробные маршруты, номера рейсов и бортовые номера самолетов, которые иногда даже перекрашивали в армянскую «ливрею». Москва устами своего министра обороны попыталась было запустить версию, будто бы эти самолеты кружным путем, в обход, в обстановке строгой секретности, доставляли в Армению «стройматериалы», но эти «объяснения» просто подняли на смех. А теперь эту версию окончательно «добил» не кто иной, как известный армянский лоббист, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Сей субъект в интервью радио «Спутник» сетовал: «Совсем недавно Грузия заблокировала поставки военной техники для Армении, которые по договору Россия пыталась осуществить транзитом через территорию Грузии. Грузия не дала возможности этого осуществить, за что ее свысока поблагодарил госсекретарь Соединенных Штатов (Майк) Помпео». То есть, в переводе, признал, что везли самолеты именно оружие, что Грузия не позволила им лететь через свое воздушное пространство, а Шойгу заведомо и беспардонно лгал о «стройматериалах». И заодно не на шутку сделал рекламу Майку Помпео в глазах азербайджанской аудитории.

Пожалуй, одни только эти детали «относительно матчасти» — достаточная «информация к размышлению», только ли Армения несет ответственность за нынешний беспрецедентно опасный для всех рост напряженности в зоне армяно-азербайджанского конфликта или она, устраивая «игры с огнем» вблизи стратегических дорог и нефтепроводов, идущих в обход России, как и положено «форпосту», выполняет «грязную работу» для своих «хозяев».

Более того, поставками оружия дело не ограничивается. В те же дни проходят учения «Кавказ — 2020». Они охватывают весь российский Южный военный округ, но в Армении местные СМИ гордо именуют их «российско-армянскими». И подробно расписывают, как российские солдаты учат армянских «зинворов» десантироваться в тыл, брать пленных и т.д.

Изрядную пищу для размышлений дает и то, как совсем недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «ушла в глухую неосведомленность», когда ей задали вопрос об армянской «переселенческой агрессии» на оккупированных азербайджанских землях. А теперь в Москве по итогам визита в РФ спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой старательно «шлифуют» пресс-релизы, чтобы, не приведи Господь, не погладить свой форпост против шерстки. Опытные наблюдатели тут же вспомнили недавние нашумевшие скандалы. Так, 6 июля 2018 года в Москве секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев принимает своего армянского коллегу Армена Григоряна. По итогам встречи СМИ, включая ТАСС, публикуют российский пресс-релиз, где черным по белому указывается: «Подтверждена позиция России, выступающей за стабильность в регионе, за мирное поэтапное урегулирование нагорно-карабахской проблемы с учетом интересов всех сторон». Слово «поэтапное урегулирование» означает, что сначала надо вывести войска хотя бы из окружающих бывшую НКАО районов, а потом говорить об остальном. Это, подчеркнем еще раз, солидарная позиция мирового сообщества и Минской группы ОБСЕ, разделять которую России положено по штату. И оно предсказуемо не нравится Армении, которая настаивает и добивается, что пресс-релиз «вдогонку» редактируют. И уже после публикации слово «поэтапное» из всех релизов убрали. Чтобы не обижать многострадальную Армению. Примерно в то же время грянул еще один скандал: на официальном брифинге российский дипломат Кожин, отвечая на вопрос агентства Trend, совершенно справедливо назвал неконструктивными заявления армянского руководства, но затем в пресс-релизе чудесным образом «неконструктивными» уже назвали слова журналиста.

И, наконец, «вишенка на торте»: Россельхознадзор обнаружил «плодожорку» в прибывших из Азербайджана фруктах — персиках, сливах, нектаринах — и доблестно не пропустил их в Россию. А Евразийская экономическая комиссия столь же оперативно ввела «антидемпинговые пошлины» на поставляемую из Азербайджана алюминиевую ленту.

И что же — это все цепь случайных совпадений? Или на фоне столь откровенного военного давления на Азербайджан от имени Армении и взятой на вооружение российской дипломатией «тактики трех обезьян», которые «ничего не видят, ничего не слышат и никому ничего не скажут», Россия разворачивает против Азербайджана еще и «таможенную войну»?

Можно, конечно, выстроить немало версий, что именно так не понравилось Кремлю в поведении Азербайджана: союз с Турцией, независимый нефтегазовый экспорт, который «ломает» российскую монополию, транспортные коридоры или просто удачный и такой неудобный для народов Северного Кавказа и Поволжья пример собственной постсоветской государственности. Важно другое. Возможно, конечно, что в Кремле по старой памяти именно так представляют себе «геополитическую конкуренцию» и «борьбу за влияние». Только вот в современном мире внешняя политика, в основе которой нет культуры договора и взаимного уважения, априори обречена на провал. Как бы при этом ни надувать щеки и не звенеть металлом в голосе.

Просто потому, что монопольного контроля над регионом у Кремля уже нет.

Нурани

Minval.az