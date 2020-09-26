Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю национального праздника страны – Дня образования Китайской Народной Республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю национального праздника страны – Дня образования Китайской Народной Республики.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/09/26 16:20
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
45
В ходе дополнительных усиленных дезинфекционных работ специальными химическими веществами на основных улицах и проспектах столицы соответствующие структуры
В целях более оперативной и эффективной организации работы между Азербайджанской Армией и средствами массовой информации (СМИ) в
Минобразования обнародовало информацию о нынешней ситуации с COVID-19 в общеобразовательных учреждениях.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и
В Азербайджане выявлено еще 108 случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился, 2 пациента скончались.
Проведены занятия по боевой подготовке с расчетами самоходных гаубиц «Мста-С» Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнование в связи с авиакатастрофой в Харьковской области.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Украине в связи авиакатастрофой публикацией в «Twitter».