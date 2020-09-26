В результате оперативно-розыскных мер Службы государственной безопасности (СГБ) предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, привезенных из Ирана в Азербайджан контрабандой/

Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Были обнаружены и изъяты более 19,5 кг героина, около 10 кг опия-сырца, свыше 3,5 кг высушенной марихуаны, около 104 г метадона, более 19,5 кг психотропного вещества метамфетамин и 75 г сильнодействующего вещества «прегабалин», незаконно приобретенных с целью перепродажи гражданами Азербайджана Гумбатовым Вугаром Гусейн оглу и Алиевым Эльнуром Тельман оглу.

В связи с этим в Службе государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (Контрабанда, группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1, 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров), 240.3.2 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Гумбатов Вугар Гусейн оглу и Алиев Эльнур Тельман оглу привлечены к следствию в качестве обвиняемых и по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

Minval.az