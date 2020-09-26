Рассмотрено ходатайство об отпуске под домашний арест арестованного Службой государственной безопасности (СГБ) сотрудника Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Ильгара Алиева.

Согласно решению, ходатайство И.Алиева удовлетворено, и он отпущен под домашний арест, пишет АПА.

Также было рассмотрено ходатайство об отпуске под домашний арест арестованного Службой государственной безопасности (СГБ) начальника Консульско-юридического отдела Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Нурупаши Абдуллаева.

На процессе под председательством судьи Шахлы Сулеймановой в Сабаильском районном суде было объявлено решение.

Согласно решению, ходатайство Н.Абдуллаева удовлетворено, и он отпущен под домашний арест.

Н.Абдуллаев был задержан СГБ. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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