Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, 27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 17-19, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

27 сентября в районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 14-18 градусов тепла.

Minval.az