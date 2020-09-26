Арестованные Службой государственной безопасности (СГБ) сотрудник Консульского управления Министерства иностранных дел (МИД) Ильгар Алиев и начальник Консульско-юридического отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев обратились в суд для изменения избранной в их отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Их жалобы будут рассмотрены сегодня под председательством судьи Шахлы Сулеймановой в Сабаильском районном суде.

И.Алиев и Н.Абдуллаев были задержаны СГБ. Им было предъявлено обвинение во взяточничестве. Решением Сабаильского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

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