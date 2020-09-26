В Низаминском районе злоумышленник избил кастетом двух мужчин, пытавшихся заступиться за избиваемого мальчика.

Как передает АПА, инцидент произошел на улице Джамшида Нахчыванского.

По сообщению, ехавшие в автомобиле братья Низами и Насими Абдуллаевы случайно стали свидетелями избиения 9-10-летнего мальчика неизвестным мужчиной на обочине дороги. При попытке заступиться за мальчика, злоумышленник, вооружившись кастетом, нанес серьезные травмы братьям. Низами Абдуллаев получил также ножевые ранения.

Пострадавшие госпитализированы.

Сотрудники Низаминского РУП задержали злоумышленника.

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