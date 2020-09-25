Посольство США предупредило находящихся в Азербайджане граждан США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

«Посольство США в Азербайджане призывает граждан США избегать несущественных поездок за пределы Абшеронского полуострова в связи с ростом напряженности и недавними событиями на армяно-азербайджанской границе. Посольство США в Баку поручило сотрудникам посольства и членам их семей не выезжать за пределы Абшеронского полуострова», — говорится в сообщении посольства.

Посольство рекомендует гражданам США во всех регионах Азербайджана следить за местными СМИ, чтобы быть в курсе последних событий.

«Посольство призывает граждан США проявлять осторожность в общественных местах и держаться подальше от любых возможных демонстраций. Посольство продолжит отслеживать ситуацию с безопасностью и при необходимости предоставлять дополнительную информацию», — отмечается в сообщении посольства.

Minval.az