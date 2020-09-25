Если в числе инфицированных коронавирусом будет зафиксирован резкий рост, и ситуация станет некотролируемой, то в связи с деятельностью заведений общепита возможно применение ограничительных мер.

Об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Эльхан Микаилов, комментируя высказывания о том, что в случае несоблюдения инструкций предпринимателями, заведения общепита могут быть закрыты.

По его словам, Азербайджан, как и все страны мира, продолжает набираться опыта в борьбе с пандемией. Это позволяет регулировать ситуацию с менее жесткими ограничениями.

«В настоящее время основные требования заключается в соблюдении социальной дистанции, правил личной гигиены и ношении защитных масок. При соблюдении этих правил число инфицированных будет сокращаться . Но безусловно, конкретные решения в связи с этим принимаются Оперативным штабом при Кабинете министров», — приводит «Тренд» слова Эльхана Микаилова.

Minval.az